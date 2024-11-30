Месси о секстете «Барсы»-2009: «Я выходил играть и знал, чем закончится матч. Вопрос был в том, чем закончится год. Остались всем довольны»

И остановлюсь на секстете (шести трофеях за сезон или год — Спортс«) — в том сезоне я наслаждался каждый день: тренировки, матчи, я выходил играть и знал, чем закончится матч. Мы знали, что обязательно победим, но вопрос был в том, чем все закончится. В тот год мы остались всем довольны», — сказал экс-футболист «Барселоны».