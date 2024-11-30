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Месси о секстете «Барсы»-2009: «Я выходил играть и знал, чем закончится матч. Вопрос был в том, чем закончится год. Остались всем довольны»

"Трудно остановиться на трех конкретных моментах, но я выберу день своего дебюта из-за жертвы, которую я принес, полностью сменив страну и жизнь в поисках этого момента.
Источник: Спортс"

И остановлюсь на секстете (шести трофеях за сезон или год — Спортс«) — в том сезоне я наслаждался каждый день: тренировки, матчи, я выходил играть и знал, чем закончится матч. Мы знали, что обязательно победим, но вопрос был в том, чем все закончится. В тот год мы остались всем довольны», — сказал экс-футболист «Барселоны».

Напомним, в 2009 году каталонский клуб под руководством Пепа Гвардиолы выиграл 6 трофеев: Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Месси поздравил «Барселону» со 125-летием: «Надеюсь, мы продолжим добиваться успехов и сделаем этот клуб еще больше».