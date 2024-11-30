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Пети о «ПСЖ»: «Не испытываю никаких эмоций, наблюдая за ними. Совершаю насилие над собой — мне скучно смотреть на команду и игроков. Не волнуют даже их матчи в ЛЧ»

«Футбол — это эмоции, а я не испытываю никаких эмоций, наблюдая за “ПСЖ”. Я не испытываю никаких эмоций ни к одному из игроков.
Источник: Спортс"

Иногда я совершаю над собой насилие, мне очень хочется верить, что в какой-то момент все обернется в их пользу, что команда Луиса Энрике обретет форму… Но я не испытываю никаких эмоций. Нет ни одного игрока, который бы что-то транслировал. Мне стало значительно скучнее смотреть на всю команду.

Я не болельщик и не противник «ПСЖ», но я хочу, чтобы французские команды побеждали. Когда я комментирую матчи — я настоящий француз и полностью поддерживаю французские клубы. Но меня не волнует матч «ПСЖ» даже в Лиге чемпионов", — сказал экс-игрок сборной Франции.