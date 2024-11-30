Пети о «ПСЖ»: «Не испытываю никаких эмоций, наблюдая за ними. Совершаю насилие над собой — мне скучно смотреть на команду и игроков. Не волнуют даже их матчи в ЛЧ»

Иногда я совершаю над собой насилие, мне очень хочется верить, что в какой-то момент все обернется в их пользу, что команда Луиса Энрике обретет форму… Но я не испытываю никаких эмоций. Нет ни одного игрока, который бы что-то транслировал. Мне стало значительно скучнее смотреть на всю команду.