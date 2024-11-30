Артета о спаде «Сити»: «Для них это странно, потому что за 9 лет такого не было. Сочувствую всем коллегам — отрасль безжалостна, о нас судят только по результатам»

Каждый может споткнуться о кочку. Для них это очень странно, потому что за девять лет у них такого не происходило. Это также говорит об уровне и атмосфере, в которых мы находимся, о том, что все должно идти почти идеально. Выступление должно быть идеальным, способности вашей команды должны быть идеальными, все должно идти по-вашему. Уровень соперников разный, и победить очень сложно".