Артета о спаде «Сити»: «Для них это странно, потому что за 9 лет такого не было. Сочувствую всем коллегам — отрасль безжалостна, о нас судят только по результатам»

"Я обращаю внимание на то, что они делали в течение девяти лет. Думаю, это то, о чем люди должны говорить: насколько сложно то, что они последовательно делали девять лет.
Каждый может споткнуться о кочку. Для них это очень странно, потому что за девять лет у них такого не происходило. Это также говорит об уровне и атмосфере, в которых мы находимся, о том, что все должно идти почти идеально. Выступление должно быть идеальным, способности вашей команды должны быть идеальными, все должно идти по-вашему. Уровень соперников разный, и победить очень сложно".
О том, дали ли их результаты возможность всем остальным.
«Я не знаю, думаю, что каждый занимается своим делом. У нас достаточно проблем, это нелегко. То, что делают остальные, сейчас не имеет большого значения».
О том, свяжется ли он с Гвардиолой.
"Это очень личное, но я испытываю огромное сочувствие ко всем своим коллегам, потому что я знаю эту работу, знаю, насколько безжалостна эта отрасль, и как о нас судят только по одному показателю — результатам. Неважно, делаете ли вы то же самое, если результат меняется.
Мы должны с этим смириться, я знаю, как это сложно, потому что лично я много раз проходил через это. Каждое поражение, очевидно, очень болезненно, вот и все. Нужно просто посмотреть на это с другой стороны, как мы всегда делаем, и двигаться дальше, потому что впереди всегда следующий матч«, — сказал главный тренер “Арсенала”.