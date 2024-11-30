Защитник «Сан-Хосе» Акапо о Месси в МЛС: «Люди платят миллионы, чтобы посмотреть, как он играет. Он создал базу болельщиков и вызвал у других игроков желание сюда приехать»

— Это было потрясающе. Сначала ты в это не веришь, а потом это происходит, и все заканчивается тем, что люди платят миллионы, чтобы посмотреть, как играет Месси. Его приезд прошел очень хорошо, потому что он создал базу болельщиков и вызвал у других игроков желание тоже сюда приехать.