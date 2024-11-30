Защитник «Сан-Хосе» Акапо о Месси в МЛС: «Люди платят миллионы, чтобы посмотреть, как он играет. Он создал базу болельщиков и вызвал у других игроков желание сюда приехать»

— Да, но, возможно, в Испании Месси было бы сложнее играть, чем в США. Вероятно, здесь можно создать больше, это серьезная перемена. Есть очень молодые и хорошие игроки.
Я был приятно удивлен лигой и ее уровнем. В том числе и у молодежи. Я видел, что игроки уезжают отсюда, обладая высоким качеством. На мой взгляд, они находятся на европейском уровне.
— Вы пережили футбольный бум с приходом Месси. Был ли он таким уж большим?
— Это было потрясающе. Сначала ты в это не веришь, а потом это происходит, и все заканчивается тем, что люди платят миллионы, чтобы посмотреть, как играет Месси. Его приезд прошел очень хорошо, потому что он создал базу болельщиков и вызвал у других игроков желание тоже сюда приехать.
Это не самая серьезная лига, но приход Месси повысил ее уровень. Я решил отправиться сюда из-за некоторых обстоятельств, и, хотя я этого не ожидал, не жалею об этом. Я уже достаточно возрастной, чтобы вернуться в Европу и Испанию. У меня есть время, чтобы продлить свою карьеру, — сказал защитник «Сан-Хосе».