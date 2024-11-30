Лапочкин о Федорищеве и коррупции: «Сказал, 2 месяца знает, но почему заявление написал только сейчас? Вопросов много. Может, пришел человек и разводит губернатора. У нас привыкли все на судей вешать»

РПЛ по итогам внеочередного общего собрания в четверг направила письмо Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию. Губернатор позже сообщил, что передал сведения в правоохранительные органы.
— В этот момент я был в «Останкино», телефон был выключен. Когда я включил его, у меня было 1500 сообщений и звонков, причем со всех телеканалов. Если честно, я был шокирован, что губернатор, человек такого уровня, заявляет такое.
Действительно кто‑то к нему пришел и что‑то сказал? Это надо расследовать, есть правоохранительные органы. Но вопрос в другом. Он сказал, что два месяца уже об этом знает, но почему заявление написал только сейчас? Вопросов очень много. То у него были доказательства, то нет, то уже были заявления в полицию. Непонятно, но дыма без огня точно не бывает. Все может быть.
Может, просто пришел к нему человек и разводит губернатора. Говорит: «Дай денег, должен судьям». А сам деньги просто себе заберет. У нас привыкли все на судей вешать, а может быть, это к судьям вообще отношения не имеет, просто ими прикрылись.
— Чем это дело закончится?
— Мне кажется, просто так никто не отделается. Но хотелось бы, чтобы не всех собак повесили на судей. Потому что большая вина, возможно, есть у клуба, функционеров, и судьи могут быть лишь какой‑то маленькой частью, винтиком.
Мне кажется, что все будет плохо именно у «Крыльев Советов», — сказал экс-арбитр ФИФА.
К чему приведет заявление о взятках российским судьям? Разбор.