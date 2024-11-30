Лапочкин о Федорищеве и коррупции: «Сказал, 2 месяца знает, но почему заявление написал только сейчас? Вопросов много. Может, пришел человек и разводит губернатора. У нас привыкли все на судей вешать»

Действительно кто‑то к нему пришел и что‑то сказал? Это надо расследовать, есть правоохранительные органы. Но вопрос в другом. Он сказал, что два месяца уже об этом знает, но почему заявление написал только сейчас? Вопросов очень много. То у него были доказательства, то нет, то уже были заявления в полицию. Непонятно, но дыма без огня точно не бывает. Все может быть.