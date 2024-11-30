Юрист Бушманов о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Губернатор на протяжении двух месяцев знал о нарушениях. Надо было сразу обратиться в органы — речь о бюджетных деньгах»

"Меня как юриста, а также бывшего следователя сразу удивило, что должностное лицо сообщает об этих фактах только сейчас. Насколько понимаю, губернатор на протяжении двух месяцев знал об этих нарушениях. Необходимо было сразу обратиться в органы, чтобы они могли собрать и самое главное — закрепить — доказательства.
А дальше уже возбуждение уголовного дела, проведение следственных мероприятий, выявление обвиняемых и так далее. Тем более речь идет о бюджетных деньгах, за которые губернатор в ответе", — сказал юрист.
«Либо слова назад, либо наказать виновных». Новое в деле о коррупции судей: РПЛ ждет доказательств, губернатор обратился в органы.