«Пьянича взяли на перспективу. Он привык работать с классными нападающими, а у ЦСКА их нет. Гуарирапа, Койта… Мусаев тоже с головкой не дружит». Пономарев о 34-летнем боснийце

— Это не касается Пьянича. Мне кажется, его взяли на перспективу. Он очень классный игрок, который привык работать с классными нападающими, а у нас их нет. Гуарирапа, Койта… Мусаев тоже с головкой не дружит. Иногда у него получается, но это не те лица, с которыми Пьянич может работать.
Если купят хороших нападающих, которые будут бежать с мячом, тогда и Пьянич заиграет. Он вынужден играть поперек или навешивать кому-то на голову. Его трансфер — это не ошибка.
Полузащита более-менее нормально работает: Обляков, Файзуллаев, Пьянич. А вот в нападении нет ни черта — вот и мучаемся. В любое время атаки с флангов — это опасность, а пробиваться через середину и надеяться на ошибки противника… Это редко бывает.
Сегодня «Рубин» вдесятером оборонялся, а ЦСКА ничего не мог сделать, только фланговые атаки. Мне кажется, поставь на фланг телеграфный столб, то кто-то из наших нападающих не станет его обводить, а отдаст пас назад. В целом играли хорошо, паники быть не должно.
— ЦСКА нужен нападающий фактуры Дзюбы? Высокий, чтобы мог продавить.
— Да. В этом случае будет другая игра, пойдет навал. Как «Ростов» выиграл: выпустили два нападающих под 190 — и они смяли оборону ЦСКА. Это игра советских времен класса Б.
— Есть ли в РПЛ нападающий, который мог бы подойти под эту схему?
— Никого нет. Я всех уже посмотрел, и даже рекомендовать кого-то… В Питере ребята бегут, и вроде у них получается, потому что они все время делают предложения вперед. А у нас любят в ноги мяч получать в недодачу. Я бы никого не рекомендовал брать, кроме пары человек из «Зенита», — сказал бывший защитник ЦСКА.