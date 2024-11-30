«Пьянича взяли на перспективу. Он привык работать с классными нападающими, а у ЦСКА их нет. Гуарирапа, Койта… Мусаев тоже с головкой не дружит». Пономарев о 34-летнем боснийце

— Это не касается Пьянича. Мне кажется, его взяли на перспективу. Он очень классный игрок, который привык работать с классными нападающими, а у нас их нет. Гуарирапа, Койта… Мусаев тоже с головкой не дружит. Иногда у него получается, но это не те лица, с которыми Пьянич может работать.