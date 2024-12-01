Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слот о командах Гвардиолы: «9 из 10 игр “Барсы”, “Баварии” и “Ман Сити” приносили удовольствие всем, кто любит футбол. “Барса” помогла мне сформировать свой стиль»

"В футболе не так много людей, которые никогда тебя не подводят, если ты решаешь посмотреть матч.

В девяти случаях из десяти игры «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити» приносили удовольствие всем, кто любит футбол. Вот почему я люблю наблюдать за тем, как играют команды Гвардиолы.

Когда я играл, мне всегда казалось, что некоторые передачи моих партнеров удачные, а другие — нет. Когда я начал смотреть матчи «Барселоны», я увидел, что она делает только хорошие передачи, и это подкрепило мои представления касательно того, что такое хороший пас.

Это определенно помогло мне сформировать собственное представление о футболе, свой игровой стиль«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.