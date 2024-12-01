Слот о командах Гвардиолы: «9 из 10 игр “Барсы”, “Баварии” и “Ман Сити” приносили удовольствие всем, кто любит футбол. “Барса” помогла мне сформировать свой стиль»

Когда я играл, мне всегда казалось, что некоторые передачи моих партнеров удачные, а другие — нет. Когда я начал смотреть матчи «Барселоны», я увидел, что она делает только хорошие передачи, и это подкрепило мои представления касательно того, что такое хороший пас.