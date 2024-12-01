Юран опроверг интерес «Химок»: «У меня не было контактов с руководством клуба. Не знаю, откуда берется информация»

«Я сам удивлен. С утра пошли звонки. Разные издания писали. Но у меня не было контактов с руководством “Химок”.
Не знаю, откуда берется информация. Никакого разговора или общения с подмосковным клубом не было", — сказал Юран.
Сообщалось, что тренер может возглавить подмосковный клуб в 4-й раз. Позже возвращение Юрана опроверг инвестор «Химок» Туфан Садыгов.
«Я сам удивлен. С утра пошли звонки. Разные издания писали. Но у меня не было контактов с руководством “Химок”.
Не знаю, откуда берется информация. Никакого разговора или общения с подмосковным клубом не было", — сказал Юран.