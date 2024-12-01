Слишкович о 16-м месте «Оренбурга»: «Ребятам тяжело ментально, это видно. Они боятся сделать ошибку»

Матч с «Ахматом» будет тяжелым. Ребятам сейчас тяжело ментально, это видно. Они боятся сделать ошибку. [Последнее] место в таблице создает проблемы. Тяжело, когда голова несвежая и ты не принимаешь те решения, которые бы ты принимал, если бы все было в порядке. Обеим командам будет тяжело«, — сказал тренер “Оренбурга”.