Энрике о реализации после 1:1 с «Нантом»: «У “ПСЖ” было 5 верных голевых моментов. Не могу это объяснить впервые за тренерскую карьеру. Нужно быть понастойчивее»

— Это необъяснимо. Впервые за свою тренерскую карьеру я не могу это объяснить. У нас лучшая статистика по созданным моментам за всю мою карьеру. И вот теперь я вынужден сказать, что не знаю, почему так происходит. Мы должны это изменить, так продолжаться не может. У нас было пять верных голевых моментов. Вот такие дела, — сказал тренер «ПСЖ».