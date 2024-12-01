«Краснодар» грамотно отпустил Сафонова и подтянул Агкацева. Получилось гармонично и вовремя«. Экс-тренер вратарей “быков” Антонюк о голкиперах

«Краснодар» — молодцы, очень грамотно выстроили модель: в какой момент отпустить Матвея [в «ПСЖ»] и подтянуть Стаса. Получилось очень гармонично и вовремя. Если бы «Краснодар» не отпустил Сафонова, то уже стал бы страдать Агкацев. Большого игрового времени Стас наверняка не имел бы, при том что он уже ментально был готов становиться основным вратарем. Эта ситуация всегда тяжелая. Как только второй вратарь дорастает до того уровня, что может стопроцентно навязать конкуренцию первому, для команды это не очень хорошо.