Де ла Ред о Мбаппе в «Реале»: «Станет новым Роналду, надеюсь. Он очень скромен, ему трудно вписаться, когда есть Винисиус. Такой игрок должен был прийти с желанием убивать»

"Это игрок, которого ждали, я не знаю, как долго, 3−4 года, в конце концов он приходит, и от него ждешь, ну… Я не знаю, будет ли верно сказать, что он находится на одном уровне с Криштиану Роналду. Но это было что-то в этом роде, верно? Он приходит как звезда, по собственному желанию… Надеюсь, что он станет новым Криштиану Роналду.