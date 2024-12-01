Де ла Ред о Мбаппе в «Реале»: «Станет новым Роналду, надеюсь. Он очень скромен, ему трудно вписаться, когда есть Винисиус. Такой игрок должен был прийти с желанием убивать»

Конечно, у них также есть Винисиус, который соответствует уровню лучшего игрока в мире на данный момент. И самого отважного и решительного. Так что ему трудно вписаться, особенно когда Мбаппе очень скромен. Такой игрок, как он, должен был прийти с желанием убивать, не так ли?
У него 9 голов, но, конечно, в последние годы мы привыкли к тому, что лучший бомбардир и лидер команды забивает 50−60. Так что на Мбаппе была надежда… Конечно, французская лига — это не то же самое, что испанская Ла Лига и «Реал Мадрид», — сказал экс-игрок «Реала».