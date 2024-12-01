Попов про 1:3 «Локо» с «Химками»: «Интервью Дзюбы могло подорвать авторитет Галактионова, много негатива было в его адрес. Три поражения — это система, но критической ситуации нет»

— Что происходит с «Локомотивом»? Впервые при Галактионове потерпели три поражения.
— Думаю, что с тренировочным процессом вышла какая‑то ошибка, перегрузили команду, и сейчас есть психологическая проблема. Три поражения подряд — это система, значит, что‑то неправильно работает в команде. При этом интервью Дзюбы могло подорвать авторитет тренера, много негатива было сказано в его адрес.
Галактионов по ходу сезона был одним из лучших тренеров РПЛ, мог перестроить игру, дать результат. И запасные игроки готовы были выходить, добиваться результата.
— Может быть, молодежь подустала, оказалась не готова к такому напряжению?
— Из молодых там разве что Батраков играет первый сезон. И если у него не идет, то игра команды рушится. В таком случае надо искать пути развития атаки через других футболистов.
— У «Локомотива» кризис, или это нормально?
— Критической ситуации в «Локомотиве» нет, для тренера это огромный опыт и в будущем он подобного не допустит, — сказал бывший игрок «Рубина».
Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»).