Попов про 1:3 «Локо» с «Химками»: «Интервью Дзюбы могло подорвать авторитет Галактионова, много негатива было в его адрес. Три поражения — это система, но критической ситуации нет»

— Думаю, что с тренировочным процессом вышла какая‑то ошибка, перегрузили команду, и сейчас есть психологическая проблема. Три поражения подряд — это система, значит, что‑то неправильно работает в команде. При этом интервью Дзюбы могло подорвать авторитет тренера, много негатива было сказано в его адрес.