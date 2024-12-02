Гвардиола о кричалке фанатов «Ливерпуля»: «Может, я заслужил увольнение и работаю лишь потому, что взял 6 титулов. Не ожидал подобного на “Энфилде”, у нас были незабываемые битвы при Кл

Я не ожидал подобного на «Энфилде», но ничего страшного. Это часть футбола. Когда ты побеждаешь — смеешься. Когда проигрываешь — тоже. На этом стадионе было много прекрасных битв. Те времена с Юргеном Клоппом незабываемы для меня, а битвы с «Ливерпулем» остались со мной на всю жизнь.