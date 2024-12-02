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Осинькин о 3 голах «Крыльев» «Зениту» с трех ударов в 1-м тайме: «С нами Бог. Благодарен ребятам, пойду за них для конца. Это мужской коллектив»

— «Зенит» — такая команда, где мы не можем сказать: это мы что‑то плохо сделали, или они все сделали идеально. Да, первые минуты были тяжелые. Но ответный гол вернул нас в игру.

Источник: Sports

— Три удара в створ — три забитых мяча. Это в первом тайме.

— С нами Бог.

— Дубль Ивана Сергеева.

— Хочу сказать, что у Вани был непростой отрезок. У него было маловато голов. Но он на своем месте, и он нам сильно помогает. Отдельно выделю тот объем работы, который он выполняет. Нам приходится много бегать, по‑другому мы бы не спаслись.

— Вы чувствуете поддержку команды?

— Я всегда благодарен ребятам, пойду за них для конца. Это мужской коллектив. Поверьте, он так работает.

— Игорь Осинькин уверен, что выведет команду на следующий матч в качестве главного тренера?

— Я сегодня хочу только порадоваться этой победе, — сказал тренер «Крыльев Советов».