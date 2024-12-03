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У Дзюбы 245 очков по «гол+пас» в чемпионате России после пересчета Спортса«» и «СЭ». Форвард на 10 баллов отстает от рекорда Лоськова

Спортс«» и «Спорт-Экспресс» провели совместное исследование, чтобы унифицировать подходы к подсчету голевых передач в чемпионате России. Александр Дорский и Гоша Чернов посмотрели более 1200 видео и выяснили, сколько на самом деле Дмитрий Лоськов и Артем Дзюба сделали голевых передач.

Источник: Спортс"

По прошлым данным «Спорт-Экспресса», форвард «Акрона» набрал 266 очков в чемпионате России (162 гола и 104 передачи), бывший полузащитник «Локомотива» — 275 (120+155).

После пересчета выяснилось, что у Дзюбы 83 голевых передачи, а у Лоськова — 135. Дмитрий по-прежнему лидирует по числу результативных действий в чемпионате России — 255 очков (120+135). Дзюба отстает на 10 очков — у него 245 результативных действий (162+83).

Дзюба или Лоськов — кто рекордсмен по «гол+пас»? Исторический подсчет Спортса«» и «СЭ».