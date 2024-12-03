У Дзюбы 245 очков по «гол+пас» в чемпионате России после пересчета Спортса«» и «СЭ». Форвард на 10 баллов отстает от рекорда Лоськова

Спортс«» и «Спорт-Экспресс» провели совместное исследование, чтобы унифицировать подходы к подсчету голевых передач в чемпионате России. Александр Дорский и Гоша Чернов посмотрели более 1200 видео и выяснили, сколько на самом деле Дмитрий Лоськов и Артем Дзюба сделали голевых передач.