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Артета о том, должен ли Сака пытаться повторить достижения Роналду: «Криштиану добился таких успехов благодаря менталитету, трудовой этике. Если Букайо стремится к этому, это позитивно»

Главный тренер «Арсенала» ответил на вопрос о том, должен ли вингер лондонской команды стремиться повторить достижения португальца.

Источник: Спортс"

«Брать пример — это всегда хорошо. Когда Криштиану начинал карьеру и только перешел в “Манчестер Юнайтед”, никто, вероятно, не ожидал, что он добьется таких успехов.

Все дело было в его менталитете, его трудовой этике, в том, как он развивал свои навыки, в его взаимопонимании с командой и в том, что у него была возможность играть в команде, которая способна доминировать.

Это очень, очень важно. Я думаю, что Букайо понимает этот контекст, и если он стремится к этому, это позитивный момент", — сказал Артета.