«Драчун?» Пиняев по губам Аршавина пытался прочитать фразу «драка с Дзюбой»

Пиняев принял участие в шоу сборной России «Прочитай по губам фильм» вместе с Андреем Аршавиным. Полузащитник «Локомотива» пытался угадывать слова, находясь в наушниках с шумоподавлением и играющей музыкой.
Среди прочего Аршавин загадал Пиняеву фразу «драка с Дзюбой». После нескольких попыток Сергей произнес: «Драчун?» После смеха Аршавина он добавил: «Это Дзюба». А потом спросил: «Я попал?» Аршавин ответил: «Ну кто драчун в футболе, кроме тебя?» — «Дзюба».
Затем Сергей рассмеялся сам и спросил: «Слово “Дзюба” было, а “драчун” сказал?».
Была ли драка Дзюбы с Пиняевым? Их ответ — видео с атакой Хасбика на Шакила.