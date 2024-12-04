«Драчун?» Пиняев по губам Аршавина пытался прочитать фразу «драка с Дзюбой»

Среди прочего Аршавин загадал Пиняеву фразу «драка с Дзюбой». После нескольких попыток Сергей произнес: «Драчун?» После смеха Аршавина он добавил: «Это Дзюба». А потом спросил: «Я попал?» Аршавин ответил: «Ну кто драчун в футболе, кроме тебя?» — «Дзюба».