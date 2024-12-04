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«Драчун?» Пиняев по губам Аршавина пытался прочитать фразу «драка с Дзюбой»

В ноябре 2023 года Иван Карпов сообщил, что Дзюба, тогда выступавший за «Локомотив», подрался с Пиняевым после матча со «Спартаком» (1:1).
Источник: Спортс"

Пиняев принял участие в шоу сборной России «Прочитай по губам фильм» вместе с Андреем Аршавиным. Полузащитник «Локомотива» пытался угадывать слова, находясь в наушниках с шумоподавлением и играющей музыкой.

Среди прочего Аршавин загадал Пиняеву фразу «драка с Дзюбой». После нескольких попыток Сергей произнес: «Драчун?» После смеха Аршавина он добавил: «Это Дзюба». А потом спросил: «Я попал?» Аршавин ответил: «Ну кто драчун в футболе, кроме тебя?» — «Дзюба».

Затем Сергей рассмеялся сам и спросил: «Слово “Дзюба” было, а “драчун” сказал?».

Была ли драка Дзюбы с Пиняевым? Их ответ — видео с атакой Хасбика на Шакила.