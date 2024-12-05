Слуцкий проваливается в азиатской Лиге чемпионов. А Роналду отстает по главному показателю

«Аль-Хиляль», «Аль-Ахли» и «Аль-Наср» уже обеспечили себе место в плей-офф, как и «Аль-Садд» и «Аль-Васл». А вот узбекистанский «Пахтакор» ещё бьётся за путёвку в следующий раунд. Команда набрала четыре очка в шести турах. Отставание от заветного восьмого места — одно очко. Впереди у «Пахтакора» встречи с «Аль-Гарафой» и «Аль-Саддом» из Катара. Шансы на выход в ⅛ финала маловаты, но всё ещё есть.