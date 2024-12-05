Быстров выступил против женщин-судей в мужском футболе: «На это смешно смотреть»

«Мне просто женщины нравятся. Если они мне нравятся, значит и в футболе тоже, но то, как они играют — не нравится. Если говорить про женщин на руководящих должностях, то не знаю. Главное, чтобы были футбольные помощники, тогда женщины смогут легко занимать любые должности. Важен не один человек, а команда, даже у мужчин. Везде так. Чем больше футбольных людей в команде, тем лучше.



Женщины-судьи? Естественно, они не успевают за мужским футболом. Это видно невооруженным взглядом. Если они — судьи из женского футбола, значит только его и должны судить. Им позволительно быть резервным судьей в мужском футболе, но никак не главным.



Может, настанет то время, когда женщины будут настолько физически готовы, что будут успевать за мужскими скоростями. А сейчас такого нет. Женщина в Европе судила один из финалов, и на это было смешно смотреть. Если бы ей в ухо не подсказывали, то она бы уже на 15 минуте не понимала в какую сторону свистеть», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.