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Владелец «Интер Майами» о контракте Месси: «Будем видеть его в розовом, пока позволяет здоровье, полагаю. Переговорим в межсезонье»

Соглашение аргентинского форварда с клубом рассчитано до конца 2025 года, однако есть опция продления до конца 2026 года.

Источник: Спортс"

«Я абсолютно уверен, что он откроет наш новый стадион в 2026 году. Переговорю с Лео в межсезонье. Я с оптимизмом полагаю, что пока здоровье Лео позволяет, мы будем видеть его в розовом (имеется в виду цвет формы “Интер “Майами” — Спортс”»)", — сказал совладелец клуба МЛС Хорхе Мас.