Владелец «Интер Майами» о контракте Месси: «Будем видеть его в розовом, пока позволяет здоровье, полагаю. Переговорим в межсезонье»

«Я абсолютно уверен, что он откроет наш новый стадион в 2026 году. Переговорю с Лео в межсезонье. Я с оптимизмом полагаю, что пока здоровье Лео позволяет, мы будем видеть его в розовом (имеется в виду цвет формы “Интер “Майами” — Спортс”»)", — сказал совладелец клуба МЛС Хорхе Мас.