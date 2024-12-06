«Я абсолютно уверен, что он откроет наш новый стадион в 2026 году. Переговорю с Лео в межсезонье. Я с оптимизмом полагаю, что пока здоровье Лео позволяет, мы будем видеть его в розовом (имеется в виду цвет формы “Интер “Майами” — Спортс”»)", — сказал совладелец клуба МЛС Хорхе Мас.
Владелец «Интер Майами» о контракте Месси: «Будем видеть его в розовом, пока позволяет здоровье, полагаю. Переговорим в межсезонье»
Соглашение аргентинского форварда с клубом рассчитано до конца 2025 года, однако есть опция продления до конца 2026 года.