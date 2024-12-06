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Симеоне извинился за пинок бутылки в матче с «Касереньо»: «Когда очередная опасная ситуация разрешилась не лучшим образом, бутылочка оказалась не на правильном пути»

«Атлетико» обыграл «Касереньо» (3:1) во 2-м раунде национального кубка. Команда Симеоне уступала со счетом 0:1 до конца 2-го тайма. Голы были забиты на 83-й, 92-й и 96-й минутах встречи.

Источник: Спортс"

«Начнем с того, что это было нехорошо с моей стороны, и я прошу прощения. Я повел себя не так, как должен, но реакции исходила изнутри меня. Когда мы столкнулись с очередной опасной ситуацией, которая разрешилась не лучшим образом, появилась та маленькая бутылочка, которая оказалась не на правильном пути», — сказал главный тренер «Атлетико», смеясь.