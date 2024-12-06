Симеоне извинился за пинок бутылки в матче с «Касереньо»: «Когда очередная опасная ситуация разрешилась не лучшим образом, бутылочка оказалась не на правильном пути»

«Начнем с того, что это было нехорошо с моей стороны, и я прошу прощения. Я повел себя не так, как должен, но реакции исходила изнутри меня. Когда мы столкнулись с очередной опасной ситуацией, которая разрешилась не лучшим образом, появилась та маленькая бутылочка, которая оказалась не на правильном пути», — сказал главный тренер «Атлетико», смеясь.