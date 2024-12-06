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«ПСЖ» приостановил переговоры о новом контракте Доннаруммы. В клубе считают, что игра вратаря не соответствует требуемой зарплате (Фабрис Хокинс)

По информации журналиста Фабриса Хокинса, руководство клуба считает, что текущий уровень голкипера не соответствует запрашиваемой им повышенной зарплате. В настоящий момент переговоры о новом контракте находятся «в режиме ожидания».

Источник: Спортс"

Действующее соглашение Доннаруммы с «ПСЖ» истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне вратарь провел за клуб 9 матчей в Лиге 1, не пропустив в трех из них.