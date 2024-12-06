Конте о том, что «Наполи» проиграл «Лацио» в Кубке полуосновой: «Cезон длинный. Не можем надеяться, что никто не получит травму»

Против «Палермо» (5:0, во 2-м раунде — Спортс«) был тот же состав, и ¾ основы, так или иначе, приняли участие в матче. Впереди длинный сезон, и мы не можем надеяться, что никто не получит травму. Ребята заслужили этот шанс, и жаль, что мы проиграли — мы все хотели пройти дальше. Я видел статистику матча. Игра была довольно равной, у них не было преимущества по ударам и владению. Пожалуй, мы могли сыграть лучше в эпизодах с пропущенными голами. А так, все игроки проявили себя неплохо», — сказал тренер «Наполи».