Наумов о «Локо»: «Не выдержал гонку за лидерство в силу своей молодости. Нужна передышка, чтобы за зиму перезагрузиться»

«Обе команды находятся в не очень хорошем состоянии, они явно не выдержали этот длинный летне-осенний отрезок, поэтому сдали в ноябре. Но “Краснодар” выглядит в этой встрече фаворитом. Он будет играть дома, при своих болельщиках. Плюс у него состав более опытный. Поэтому команда Мусаева постарается реабилитироваться за разгром от “Спартака”. А у “Локо” явно видно, что он не выдержал эту гонку за лидерство в силу молодости своей команды. Поэтому после разгрома от “Спартака” запаниковал и пока не находит выхода из кризиса. Отсюда ему будет и сложно в Краснодаре. Да, у соперника тоже проблемы: перестали показывать свой лучший футбол лидеры в лице Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна. Но кризис “Локомотива” глубже, и ему явно нужна передышка, чтобы за зиму перезагрузиться, усилиться и подготовиться на сборах ко второй части чемпионата», — сказал Наумов.