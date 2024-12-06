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«Не исключено, что “Акрон” отберет очки у “Зенита”. У Дзюбы будет особый настрой на бывший клуб». Булыкин о матче в Петербурге

«Поражение “Зенита” от “Крыльев” (2:3) было довольно удивительным, оно заставило нас вспомнить прошлый сезон, когда все лидеры постоянно теряли очки, когда этого никто не ждал. Вот и сейчас мы в прошлом туре видели, как три первые команды проиграли дома свои матчи.

Источник: Sports

«Поражение “Зенита” от “Крыльев” (2:3) было довольно удивительным, оно заставило нас вспомнить прошлый сезон, когда все лидеры постоянно теряли очки, когда этого никто не ждал. Вот и сейчас мы в прошлом туре видели, как три первые команды проиграли дома свои матчи. Сейчас в РПЛ каждый может обыграть каждого, поэтому не исключено, что “Акрон” сможет отобрать очки у “Зенита”. Тем более у Дзюбы будет особый настрой на бывший клуб», — сказал бывший нападающий сборной России.