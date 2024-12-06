Аль-Хелайфи о жеребьевке КЧМ: «Исторический день для “ПСЖ”. Хотим бороться за самые большие трофеи и расширять фан-базу по всему миру»

«Это исторический день для “ПСЖ” и 32 клубов-участников КЧМ-2025, которые летом будут соперничать за звание лучшей команды в мире. Мы всегда хотим бороться за самые большие трофеи и расширять нашу фан-базу по всему миру. Для наших игроков, болельщиков и всей семьи “ПСЖ” следующее лето ознаменуется захватывающим турниром в США», — сказал Нассер Аль-Хелайфи.