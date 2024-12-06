Месси о том, кто оказал на него наибольшее влияние в «Барсе»: «Пеп — с ним мы добились невероятных успехов. И Роналдиньо — он очень помог мне в первое время»

— Думаю, таких двое, кто особенно сильно повлиял на меня, но по разным причинам. Пеп, потому что он был моим тренером на протяжении многих лет, и мы добились невероятных успехов вместе, о которых даже не могли мечтать. И Роналдиньо, потому что-то, как он меня принял, как помогал мне, очень сильно помогло мне в первые время в основной команде. Также я много вспоминаю Андреса (Иньесту) и Хави как партнеров по команде, а еще трех, кто сейчас играет со мной в Майами (Бускетса, Альбу и Суареса), которые к тому же являются моими друзьями. И, конечно, отдельное упоминание о Тито Виланове, по которому мы все очень скучаем, — сказал бывший нападающий «Барселоны».Месси — фанатам «Барсы»: «Скучаю по вам. Надеюсь, скоро вновь увидимся и вы будете гордиться тем, что являетесь частью лучшего клуба в мире».