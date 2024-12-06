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Артур Юсупов покидает ФК «Урал»

Полузащитник Юсупов покидает «Урал».

Источник: ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» покидает 35-летний полузащитник Артур Юсупов. Причиной тому стало истечение контракта. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

— Благодарим Артура за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшем! — рассказали в футбольном клубе «Урал».

Артур Юсупов стал частью клуба в сентябре 2024 года. Контракт полузащитника был рассчитан на первую часть сезона. За этот период он успел провести в составе «Урала» девять матчей. В них он отметился одной результативной передачей.

Ранее екатеринбургский футбольный клуб «Урал» расстался с вратарем Дмитрием Араповым. В сезоне 2024−2025 он провел четыре матча, во время которых пропустил пять мячей.

— Наш клуб и 31-летний голкипер прекращают сотрудничество по взаимному согласию сторон, — уточнили на сайте.