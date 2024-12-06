Нагучев о словах Карпина и Дзюбы про комментаторов: «Люди играли и считают, что футбол принадлежит им. Как будто мы посягнули на святое, но это не так»

«Мне кажется, фон не стал негативным. Он стал радикализированным из-за того, кто об этом говорит. Например, Валерий Карпин — он в принципе человек очень нервный. Такой, знаете, всегда на взводе. И, конечно, он так говорит, когда это делает эмоционально — есть впечатление, что он чем-то недоволен. Но это не совсем так. Он недавно был на “РБ” и сформулировал свою же мысль, только более спокойно. И она уже выглядит иначе. Артем Дзюба — все, что говорит, выглядит безумно. Как будто ты имеешь дело с ребенком. И ты такой: “Ну, пусть говорит, скоро заснет, все будет нормально”. И в этом тоже ничего такого нет — просто свойство личности. Но поскольку это делают самые популярные люди в стране, ты начинаешь это применять к себе и такой: “Я тоже недоволен комментаторами!”А если бы они сказали, что мы видим футбол просто в разных ракурсах? Если бы любой из них в той же самой обертке сказал то же самое, то этого ничего бы не было. Но поскольку это говорят люди, которые играли в футбол и считают, что футбол принадлежит им глобально, то это выглядит так, что мы будто посягнули на святое, и все, на что мы имеем право — просто произносить фамилии футболистов и в конце попрощаться. Но это же не так», — сказал комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев.