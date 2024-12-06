Константин Генич: «Карпин как-то часть поездки потратил, чтобы рассказать мне — а ты кто? Дзюба может комментировать все — найдет замечания у переходящей через дорогу бабушки»

«Если серьезно рассуждать на эту тему: все, что сказал Карпин, для меня не новость. Потому что он был нашим начальником [на “Матч ТВ”].;Я неоднократно с ним спорил. Неоднократно слышал его позицию. Мы как-то летели вместе четыре часа до Мадрида, когда комментировали вместе матч “Краснодара” и “Сельты”, и часть этой совместной поездки он потратил на то, чтобы рассказать мне — а ты кто? “Ты комментатор или ты эксперт?” Я говорю: “А почему я не могу быть и комментатором, и экспертом?” — “Потому что это разные профессии”. Вот он в этом убежден — что есть эксперт, который должен разбирать игру, а есть наррадор, который должен комментировать игру. Так сложилось в Испании, где он слышал и слушал футбол, и сам работал на телевидении, комментируя или включаясь в репортаж из дома. Он привык к такой модели. У нас же она выстроена иначе. Поэтому, когда защитник Дмитрий Тихий рассказывает, как надо игру комментировать… Ну, для меня это смешно. А когда Артем Дзюба говорит: “Не видел интервью Карпина, на с ним согласен”… Ну, Дзюба может прокомментировать все. Вон — как бабушка через дорогу переходит — и тоже найдет замечания. Не правильный шаг у нее, например», — сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.