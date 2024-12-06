Моуринью заявил, что Роналду не перейдет в «Фенербахче»: «У меня есть три хороших нападающих. В Саудовской Аравии у Криштиану есть цели — забить 1000 голов и заработать деньги»

Криштиану всегда остается Криштиану, но я мне это не нужно, потому что доволен своими нападающими. В Саудовской Аравии у него цели — забить 1000 голов и заработать деньги. Что может мотивировать его приехать в Турцию, кроме красоты Стамбула? Я не говорю «нет» трансферу«, — сказал главный тренер “Фенербахче” Жозе Моуринью.