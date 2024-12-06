Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Моуринью заявил, что Роналду не перейдет в «Фенербахче»: «У меня есть три хороших нападающих. В Саудовской Аравии у Криштиану есть цели — забить 1000 голов и заработать деньги»

"Роналду не перейдет к нам. Первая причина в том, что у меня есть три очень хороших центральных нападающих, и мне не нужен еще один.

Источник: Спортс"

Криштиану всегда остается Криштиану, но я мне это не нужно, потому что доволен своими нападающими. В Саудовской Аравии у него цели — забить 1000 голов и заработать деньги. Что может мотивировать его приехать в Турцию, кроме красоты Стамбула? Я не говорю «нет» трансферу«, — сказал главный тренер “Фенербахче” Жозе Моуринью.