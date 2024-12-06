Генич о взаимоотношениях с Дзюбой: «Максимальное дистанцирование. Он — за справедливость, за все честное и против всего плохого. Многие думают, что я за его счет пиарюсь, но мне это не надо&raq

Понимаете, он — за справедливость. За все честное и против всего плохого. А я — такой плохой, что сначала вынес [на публику] спор с Сергеевым. Еще какие-то вещи наговорил. Сейчас он рассказывает, что я умолял Слуцкого нас помирить, чего на самом деле, конечно, не было. Дзюба — звонкий. Любая его фраза. Если он забил, не надо даже вопросов задавать — просто подставьте микрофон. Он сам тему найдет и сам расскажет, что ему интересно. Я — не менее громкий. Я могу отреагировать рефлексами, эмоциями. Поэтому… он наехал, я ответил. Все посмеялись. Ленты новостей свой кликбейт собрали, все замечательно. Многие думают, что я за его счет пиарюсь, но мне это точно не надо. И не уверен, что ему это надо«, — сказал комментатор “Матч ТВ” Константин Генич. Второй раунд Генича и Дзюбы: реакция на “футбольную псину” и реплики о просьбе к Слуцкому.