Ари о Погба в «Торпедо»: «Все посмеялись. Хорошая работа журналистов — разговор был в другом ключе, его перевернули так, как все увидели»

— Про Погба и Неймара это была шутка, или мы ждем их в России?
— Конечно, это хорошая работа журналистов. Они умеют поставить вопрос, на который ты вроде даешь четкий ответ, но в СМИ выходит все так, чтобы эти заголовки зацепили читателей.
Я поддерживаю отношения со многими большими футболистами и агентами, но в данном моменте разговор был в другом ключе, который потом перевернули так, как все увидели. Но все посмеялись, — сказал Ари.
«Торпедо» с 43 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Мелбет‑Первой лиги.
Ари о Погба: «Торпедо» рассмотрит его кандидатуру. Это будет бомба! Он сейчас без клуба, легенда футбола, еще может принести пользу".
Ари о Неймаре в «Торпедо»: «Он хочет купить “Сантос”, насколько я знаю. Якобы будет игроком, президентом и бизнесменом».