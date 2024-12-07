Сергей Юран заявил, что должен был перейти из киевского «Динамо» в «Ливерпуль»

— В СССР футболистов не спрашивали, а ставили перед фактом. Я должен был перейти из киевского «Динамо» в «Ливерпуль». Мне уже сделали английскую визу. Один из лучших бомбардиров в истории английского футбола Ян Раш заканчивал карьеру в мерсисайдском клубе, и «красные» искали нападающего.



Мы уже должны были улетать на переговоры в Англию. Когда мне сказали об этом, я был молодым 21-летним парнем, который лишь смотрел матчи этой команды по чёрно-белому телевизору. Но потом в течение двух-трёх дней мне сообщили, что мы полетим в Лиссабон, чтобы подписать контракт с «Бенфикой». Понимал, что это тоже великий клуб. Я поинтересовался, почему так произошло, и мне объяснили, что португальцы заплатили больше, чем англичане, поэтому меня продали «орлам», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».