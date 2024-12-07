Экс-вратарь «Зенита» вступил в отношения с русской гимнасткой — она младше на 22 года

Любопытно, что Шкатова младше Малафеева на 22 года. Ангелине — 23 года, Вячеславу — 45 лет.
Сегодня, 7 декабря, Малафеев и Шкатова выложили в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена) совместное романтичное видео.
Отметим, что Шкатова — серебряный призер Олимпиады в Токио 2021 года, побеждала на чемпионатах мира и Европы.
Малафеев ранее два раза был женат, у него трое детей — два сына и дочь. Любопытно, что дочь Малафеева ненамного младше его нынешней возлюбленной — Ксении недавно исполнился 21 год.