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Экс-вратарь «Зенита» вступил в отношения с русской гимнасткой — она младше на 22 года

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев вступил в отношения с гимнасткой Ангелиной Шкатовой.

Источник: Соцсети

Любопытно, что Шкатова младше Малафеева на 22 года. Ангелине — 23 года, Вячеславу — 45 лет.

Сегодня, 7 декабря, Малафеев и Шкатова выложили в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена) совместное романтичное видео.

Отметим, что Шкатова — серебряный призер Олимпиады в Токио 2021 года, побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Малафеев ранее два раза был женат, у него трое детей — два сына и дочь. Любопытно, что дочь Малафеева ненамного младше его нынешней возлюбленной — Ксении недавно исполнился 21 год.