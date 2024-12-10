Орлов о словах Дзюбы про комментаторов: «Артем сказал правду. Я согласен, что не может комментатор давать оценку. “Ну, он должен был забить” — что это такое?»

— Я говорю только про комментаторов. Все остальное на его совести. У нас свобода слова, пусть говорит что хочет. Это его рейтинг. Есть много людей, которые относятся к нему без симпатии, есть те, кто на его стороне. Но что касается комментаторов, замечания Артема верны, и к нему надо прислушаться.