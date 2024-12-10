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Семшов о голах Сергеева и Дзюбы в ворота «Зенита»: «Они доказали, что клуб зря расстался с ними, возможно. У них есть желание, старание, заряженность»

В 17-м туре «Зенит» проиграл дома «Крыльям» (2:3), дубль сделал бывший форвард клуба из Санкт-Петербурга Иван Сергеев.

Источник: Спортс"

В 18-м туре команда Сергея Семака проиграла дома «Акрону» (1:2), победный гол — на счету бывшего нападающего питерцев Артема Дзюбы.

«Безусловно, и Сергеев в предыдущем туре, и Артем сейчас — оба делали свое дело и доказали, что, возможно, с ними зря расстались в свое время, потому что эти игроки могли принести “Зениту” пользу.

У них есть желание, старание, заряженность. На самом деле, им ничего доказывать не нужно, все и так знают их уровень.

Но для спортсмена важно удачно сыграть с командой, в которой ты был на ведущих ролях, получал удовольствие от футбола, выигрывал титулы", — считает бывший игрок сборной России.