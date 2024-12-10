Семшов о голах Сергеева и Дзюбы в ворота «Зенита»: «Они доказали, что клуб зря расстался с ними, возможно. У них есть желание, старание, заряженность»

В 18-м туре команда Сергея Семака проиграла дома «Акрону» (1:2), победный гол — на счету бывшего нападающего питерцев Артема Дзюбы.
«Безусловно, и Сергеев в предыдущем туре, и Артем сейчас — оба делали свое дело и доказали, что, возможно, с ними зря расстались в свое время, потому что эти игроки могли принести “Зениту” пользу.
У них есть желание, старание, заряженность. На самом деле, им ничего доказывать не нужно, все и так знают их уровень.
Но для спортсмена важно удачно сыграть с командой, в которой ты был на ведущих ролях, получал удовольствие от футбола, выигрывал титулы", — считает бывший игрок сборной России.