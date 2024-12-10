Валерий Карпин указал на проблемы ФК «Ростов» из-за закрытого аэропорта

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин признался, что закрытый аэропорт влияет на ситуацию в футбольном клубе. Комментарий наставника донских футболистов публикует «Матч ТВ».
— Задачи можно ставить командам, у которых все хорошо с точки зрения трансферов, логистики, тренировочного процесса. У нас с этим проблемы. По трансферам дело не в деньгах. За последние три окна сорвались пять или шесть трансферов из-за закрытого аэропорта. Привезти к нам даже российских игроков непросто, — отметил Валерий Карпин.
Напомним, аэропорт Платов был закрыт в 2022 году.
Добавим, сейчас ФК «Ростов» по итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги с 26 очками находится на седьмом месте турнирной таблицы.