Валерий Карпин указал на проблемы ФК «Ростов» из-за закрытого аэропорта

— Задачи можно ставить командам, у которых все хорошо с точки зрения трансферов, логистики, тренировочного процесса. У нас с этим проблемы. По трансферам дело не в деньгах. За последние три окна сорвались пять или шесть трансферов из-за закрытого аэропорта. Привезти к нам даже российских игроков непросто, — отметил Валерий Карпин.