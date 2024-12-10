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Хедира о «Золотом мяче»: «Родри заставляет команду играть, Винисиус меняет ход матчей — они были лучшими. Если Вини хочет быть как Месси и Криштиану, то должен быть уважительнее к соперникам и судьям&r

«Я был полузащитником, и мне нравится футбол Родри. Если посмотреть, как сейчас выглядит “Сити” без Родри, можно оценить его важность. На Евро я видел четыре его матча на стадионе — становится понятно, как он со всем справляется.
Источник: Спортс"

«Я был полузащитником, и мне нравится футбол Родри. Если посмотреть, как сейчас выглядит “Сити” без Родри, можно оценить его важность. На Евро я видел четыре его матча на стадионе — становится понятно, как он со всем справляется. Он выводит всех игроков на поле и заставляет их играть. Это невероятно.

Винисиус тоже заслуживает [ «Золотой мяч»]. Вини меняет матчи. Когда «Реал» не знает, что делать, мяч отдают Винисиусу, и он все исправляет. Но я должен отметить его поведение иногда — часто он выглядит раздраженным. Криштиану в молодости был примерно таким же, но он быстро изменился.

Если Винисиус хочет быть как Месси, Зидан, Криштиану и Хави, то должен быть немного более уважительным к соперникам, к судьям… Он должен измениться. Но если говорить о футболе, то, конечно, он номер один.

Я не большой поклонник индивидуальных наград, но мне кажется, что Родри и Вини были лучшими в этом году. Если Вини немного изменится, станет в большей степени джентльменом и лидером, он выиграет три или четыре «Золотых мяча», — сказал бывший игрок «Реала».