Хедира о «Золотом мяче»: «Родри заставляет команду играть, Винисиус меняет ход матчей — они были лучшими. Если Вини хочет быть как Месси и Криштиану, то должен быть уважительнее к соперникам и судьям&r

«Я был полузащитником, и мне нравится футбол Родри. Если посмотреть, как сейчас выглядит “Сити” без Родри, можно оценить его важность. На Евро я видел четыре его матча на стадионе — становится понятно, как он со всем справляется. Он выводит всех игроков на поле и заставляет их играть. Это невероятно.