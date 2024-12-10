Виктор Дьокереш: «Роналду и Ибрагимович вдохновляют меня — они выходят за рамки ожидаемого. Мои лучшие качества — сила, реализация и умение оказываться в нужном месте»

"Игроки, которые меня вдохновляют — это Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович. Они выходят за рамки ожидаемого, и это меня впечатляет.
В современном футболе нужно быть физически сильным, обладать талантом, уметь общаться и хорошо сочетаться с партнерами по команде.
Три моих лучших качества — это сила, умение реализовывать моменты и часто оказываться в нужном месте«, — сказал форвард “Спортинга” Виктор Дьокереш в интервью для УЕФА.
Дьокереш забил 60 голов в 2024 году. Роналду стал лучшим бомбардиром 2023-го с 54 мячами.
«МЮ» начал переговоры о трансфере Дьокереша летом. «Сити» тоже активизировался (Флориан Плеттенберг).