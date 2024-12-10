Генич о Дзюбе в сборной: «Карпину не нужен. Мы что, играем длинными забросами? Если только Слуцкий возглавит команду и вызовет его, чтобы забил»

Ваня Сергеев забил два мяча, но я не уверен, что даже он был бы вызван. А чем Сергеев менее выгоден Карпину, чем Дзюба, кроме хайпа? По-футбольному Иван пригодился бы сильнее. Забудьте про эту тему. Артем Дзюба как боевая единица Карпину не подходит.