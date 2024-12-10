Хедира о класико его времен: «Лучшие матчи в истории. Моуринью против Гвардиолы, Роналду против Месси… Криштиану был мотиватором, мы чувствовали себя римскими гладиаторами»

Он хватал тебя за руку и начинал говорить такие вещи, которые помогали тебе показать себя с лучшей стороны. «Давай, Сами, будь агрессивен. Месут, покажи свою магию. Ди Мария, возьми мяч и играй уверенно…» Он готовил нас всех морально к этим играм, он был мотиватором. И еще был Моуринью, который был гением в этих играх. Как он к ним готовился!