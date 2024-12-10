Гвардиола о «Ман Сити»: «Буду уверен в команде, даже если результаты станут еще хуже. Не прошу футболистов играть как Роналду и Месси — они должны делать то, в чем они хороши»

Нас спасет то, как мы играем. Ошибки — это последствия того, что мы не играем так, как должны. Мы должны играть просто, мы должны играть очень просто! Наша сила — в игре с мячом. Наша сила за эти восемь или девять лет была в том, что мы бегали без устали, когда у нас не было мяча, а при игре с мячом были очень терпеливыми.