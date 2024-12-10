Хедира об Озиле: «Для меня он был самым особенным игроком “Реала”, а не Роналду. Гений, волшебник, играл как Зидан. У Месута был потенциал выиграть “Золотой мяч”

— Для всех это был Криштиану. Чтобы выигрывать матчи, нужен был Криштиану, потому что он никогда не подводил. Он всегда был там, где нужно. Если нам нужен гол — пасовали Криштиану.
Но самым особенным игроком лично для меня был Месут Озил. И я объясняю это его уходом. В тот день, когда Месут ушел, мы все говорили Флорентино (Пересу, президенту «Реала» — Спортс«“): “Зачем ты его продаешь?!” И это говорили все, понимаете? Бензема, Криштиану, Рамос…
Озил был абсолютным гением, настоящим волшебником. Я играл под ним, и когда ты отдаешь ему даже плохой пас, он легко принимает его… Я никогда не видел игрока с таким классом и мастерством, честно.
— Чего бы мог достичь Озил, если бы не ушел из «Реала»? Может, «Золотого мяча»?
— Я не знаю, потому что были Криштиану и Месси, а также Хави и Иньеста, которые, по моему мнению, тоже должны были выиграть «Золотой мяч». Но да, у Озила был потенциал для этого.
И хотя он сделал великую карьеру, все было бы иначе в «Реале». И он мне сам говорил, что уход из «Реала» был большой ошибкой, потому что у него здесь было все. «Бернабеу» его обожал, он играл как ангел…
Реально, Месут играл как Зидан. Моим кумиром был Зизу, и если вы посмотрите их обоих на ютубе, эти касания… Месут был как Зизу, — сказал бывший полузащитник «Реала».