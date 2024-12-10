Салах забил 50-й гол в ЛЧ. Он делит с Филиппо Индзаги 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира с учетом квалификации

Это 44-й мяч египтянина за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. Еще 5 голов он забил в составе «Базеля», 1 — за «Рому».
Салах делит с Филиппо Индзаги 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира с учетом голов в квалификации турнира.
Список лучших бомбардиров Лиги чемпионов с учетом голов в квалификации:
Криштиану Роналду — 141 гол.
Лионель Месси — 129.
Роберт Левандовски — 101.
Карим Бензема — 90.
Рауль — 71.
Руд ван Нистелрой — 60.
Андрей Шевченко — 59.
Томас Мюллер — 54.
Тьерри Анри — 51.
Филиппо Индзаги — 50.
Мохамед Салах — 50.
Подробную статистику Мохамеда можно найти здесь.