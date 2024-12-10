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Салах забил 50-й гол в ЛЧ. Он делит с Филиппо Индзаги 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира с учетом квалификации

Вингер «Ливерпуля» реализовал пенальти в матче с «Жироной» в 6-м туре общего этапа турнира (1:0).

Источник: Спортс"

Это 44-й мяч египтянина за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. Еще 5 голов он забил в составе «Базеля», 1 — за «Рому».

Салах делит с Филиппо Индзаги 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира с учетом голов в квалификации турнира.

Список лучших бомбардиров Лиги чемпионов с учетом голов в квалификации:

Криштиану Роналду — 141 гол.

Лионель Месси — 129.

Роберт Левандовски — 101.

Карим Бензема — 90.

Рауль — 71.

Руд ван Нистелрой — 60.

Андрей Шевченко — 59.

Томас Мюллер — 54.

Тьерри Анри — 51.

Филиппо Индзаги — 50.

Мохамед Салах — 50.

Подробную статистику Мохамеда можно найти здесь.