Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анчелотти о 3:2 с «Аталантой»: «Очень важная победа. Финишировать в топ-8 сложно, но у нас есть еще две игры. Травма Мбаппе не кажется серьезной»

Мадридский клуб выиграл матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2. Килиан Мбаппе забил на 10-й минуте и был заменен на 36-й.
Источник: Sports

"Состояние Мбаппе вызвано перегрузкой, дискомфортом в задней поверхности бедра. Это не кажется серьезным, посмотрим завтра. Он не мог бегать, это его немного беспокоило, и мы предпочли заменить его.

Это очень важная победа, выиграть здесь может не каждый. Мы терпели и боролись. В Лиге чемпионов приходится терпеть.

Они сильно давили, но мы хорошо начали второй тайм. Мы очень счастливы. Эта победа была нам очень нужна, и не только из-за очков.

Финишировать в первой восьмерке по-прежнему сложно, но у нас есть две игры, чтобы набрать очки", — сказал Анчелотти.