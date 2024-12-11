Гасперини о 2:3 от «Реала»: «Настоящий праздник футбола, обе команды старались победить. “Аталанта” смело играла против великих чемпионов и проиграла по счету, но не по игре»

Мы хорошо владели инициативой и могли бы играть опаснее перед воротами, но это был действительно поучительный опыт для нас, это точно. Нам грустно проигрывать после долгой череды положительных результатов, и мы знаем, что у нас был шанс сравнять счет, и это тоже расстраивает.