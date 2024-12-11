Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гасперини о 2:3 от «Реала»: «Настоящий праздник футбола, обе команды старались победить. “Аталанта” смело играла против великих чемпионов и проиграла по счету, но не по игре»

Итальянская команда проиграла матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:3.

Источник: Спортс"

"Обе команды хотели играть в футбол, не было ни затяжек времени, ни симуляций, обе команды старались победить, используя свои сильные стороны. Это был отличный футбол.

Естественно, мы немного разочарованы, но мы многому учимся на этих матчах. Нам просто не хватает мелких деталей, но мы смело играли против великих чемпионов. Мы проиграли по счету, но не по игре, и это поможет нам сделать еще один маленький шаг вперед.

Есть много положительных моментов, это мотивирует нас продолжать совершенствоваться. Мы слишком медленно перемещали мяч, а «Реал» хорошо закрывался, поэтому нам пришлось ускорить игру.

Мы хорошо владели инициативой и могли бы играть опаснее перед воротами, но это был действительно поучительный опыт для нас, это точно. Нам грустно проигрывать после долгой череды положительных результатов, и мы знаем, что у нас был шанс сравнять счет, и это тоже расстраивает.

Это был потрясающий вечер, настоящий праздник футбола, и были довольны тем, что увидели отличный матч. Это одна из наших главных целей«, — сказал главный тренер “Аталанты”.