Розе о вылете «Лейпцига» из ЛЧ: «6 поражений в 6 матчах — мы представляли себе все иначе. Из-за обилия травм не в силах выполнить задуманное»

"Шесть матчей и шесть поражений в Лиге чемпионов — конечно, мы представляли себе все иначе. Соперники здесь очень сложные, так было и сегодня. Могли выйти вперед, но не получилось. Желания у парней хоть отбавляй, но из-за большого числа травмированных игроков, возможно, мы не в силах выполнить все задуманное.